Sabatini: “Pogba non è arrivato alla Roma per non pagare 4 milioni di commissioni”

L'ex ds giallorosso e della Salernitana ha fatto mea culpa: "Una cavolata colossale. Avevo litigato con Raiola"

Uno dei deus ex machina della salvezza della Salernitana, il ds Walter Sabatini, già ex anche della Roma, ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera del suo addio ai granata, ma non solo: l'ex centrocampista del Perugia ha ricordato anche un episodio successo ai tempi dei giallorossi, con Paul Pogba protagonista, e il suo procuratore, Mino Raiola.