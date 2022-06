Mercato Roma, il primo colpo è Matic: contratto di un anno con opzione per il secondo

Il centrocampista serbo è il primo regalo per Mourinho in questa finestra di mercato. È il secondo acquisto a zero dopo Svilar

La Roma mette a segno il primo colpo del suo calciomercato estivo. Come riportato da Sky, i giallorossi hanno trovato l'accordo per portare Nemanja Matic nella Capitale. Ancora non sono state rese note le cifre ma il serbo firmerà un contratto di un anno con opzione anche per la stagione successiva. Un giocatore fortemente voluto da Mourinho per aumentare la leadership e l'esperienza della rosa giallorossa. I due si conoscono a memoria visto che fu proprio lo Special One a portarlo al Manchester United dopo averlo allenato già ai tempi del Chelsea. Matic lascia dunque Old Trafford dopo quattro anni e un totale di 189 presenze, 31 questa stagione e in generale dice addio alla Premier League dopo 251 partite giocate. Il classe '88 è dunque il secondo rinforzo per la Roma dopo Mile Svilar, anche lui arrivato a parametro zero lo scorso marzo.