Mercato, Veretout sempre più vicino al Marsiglia: la Roma chiede 15 milioni

Il francese protagonista di un'annata non ai suoi livelli potrebbe tornare in patria

Jordan Veretout ha le valigie in mano. E non è una novità. Il centrocampista francese non è stato certamente il protagonista di un'annata memorabile nella Roma di José Mourinho, e la sua permanenza a Trigoria non è assolutamente in discussione da tempo. Come vi avevamo già detto, il Marsiglia - a cui il Tas di Losanna ha dato il via libera per il mercato dopo l'iniziale blocco imposto dalla Fifa - potrebbe essere la meta ideale per il ventinovenne, che è molto più che interessata a lui.