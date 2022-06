Mercato Roma, El Shaarawy tentato da Monza e Atalanta: la decisione spetta a Mou

L'attaccante italoegiziano vorrebbe giocare di più, e fra un anno andrà in scadenza di contratto

Stephan El Shaarawy e il futuro. Una storia, ovviamente, ancora da scrivere con l'esterno italoegiziano della Roma che attende, e pondera le sue decisioni. Perché, come scrivono dalla Gazzetta dello sport, rimanere nella Capitale gli piacerebbe parecchio, tanto da aver addirittura comprato casa, dall'altra vorrebbe decisamente giocare di più. Soprattutto nell'ultimo caso, ad avere le redini di quello che sarà in mano è José Mourinho, e solo in parte Monza - è stato beccato a cena con Adriano Galliani e Paolo Maldini a Ibiza - e Atalanta, che hanno messo gli occhi su di lui e potrebbero garantirgli qualche minuto in più rispetto a quelli collezionati in stagione.