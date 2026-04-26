Massara in bilico: per il post c’è anche Paratici. Koné punta la Fiorentina

Sarà un rush finale in cui Gasperini avrà bisogno davvero di tutti per cercare di sperare ancora nella qualificazione alla Champions. L'emergenza delle ultime settimane sembra essere giunta alla conclusione e il tecnico aspetta due nuovi rientri in settimana dopo quelli di Wesley e Dybala. Manu Koné è fermo dalla gara di ritorno degli ottavi di Europa League dello scorso 19 marzo in cui riportò una lesione al bicipite femorale della coscia destra e ci sarà con la Fiorentina, con lui anche Dovbyk.