Sarà un rush finale in cui Gasperini avrà bisogno davvero di tutti per cercare di sperare ancora nella qualificazione alla Champions. L'emergenza delle ultime settimane sembra essere giunta alla conclusione e il tecnico aspetta due nuovi rientri in settimana dopo quelli di Wesley e Dybala. Manu Koné è fermo dalla gara di ritorno degli ottavi di Europa League dello scorso 19 marzo in cui riportò una lesione al bicipite femorale della coscia destra e ci sarà con la Fiorentina, con lui anche Dovbyk.
forzaroma news as roma Massara in bilico: per il post c’è anche Paratici. Koné punta la Fiorentina
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Massara in bilico: per il post c’è anche Paratici. Koné punta la Fiorentina
Aumenta la concorrenza per Brandt. Anche Dovbyk può tornare lunedì
Non ci sarà El Aynaouiper squalifica che ha giocato a Bologna una partita dal punto di vista tattico, pressoché perfetta. Passaggi decisivi, movimenti giusti: ha messo in scena un prova solida che riscrive - almeno per qualche giorno - il suo destino in maglia giallorossa.
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