Il nome di Matteo Ruggeri è destinato a circolare nella finestra di mercato estiva. L'esterno ex Atalanta è reduce da una buona stagione con l'Atletico Madrid e parecchi club si sono interessati a lui già all'inizio di questa sessione di trasferimenti. Tra questi sia la Roma che la Juventus, anche se i bianconeri potrebbero subito uscire dalla corsa. Come riporta Matteo Moretto, la Juve ha chiesto informazioni per Ruggeri ma ha ritenuto troppo alta la valutazione fatta dall'Atleti. La richiesta del club spagnolo è di 25 milioni di euro. Da sottolineare, anche, che i Colchoneros non vorrebbero far partire l'esterno non prima di aver trovato il sostituto adatto. Per il momento, dunque, la Juventus sembra defilarsi dalla trattativa con la Roma che ragiona su come intavolare un'operazione di questo tipo.