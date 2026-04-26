Sarà un rush finale in cui Gasperini avrà bisogno davvero di tutti per cercare di sperare ancora nella qualificazione alla Champions. L'emergenza delle ultime settimane sembra essere giunta alla conclusione e il tecnico aspetta due nuovi rientri in settimana dopo quelli di Wesley e Dybala. Manu Koné è fermo dalla gara di ritorno degli ottavi di Europa League dello scorso 19 marzo in cui riportò una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il francese dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra nei prossimi giorni e puntare alla convocazione per il match contro la Fiorentina, in programma il 4 maggio. Insieme a lui anche Artem Dovbyk potrebbe cominciare a partecipare alle sedute di squadra, ma il suo obiettivo resta quello di essere in piena forma per la gara successiva con il Parma.