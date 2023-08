Marcos Leonardo, rilancio Roma. Morata allontana le voci, Ibanez-Premier: c’è l’offerta

I giallorossi non mollano la presa sul brasiliano e alzano la proposta, ma manca l'accordo sulle modalità di pagamento. Lo spagnolo dice di non pensare alla Roma, ma intanto il Nottingham si è fatto avanti per il difensore brasiliano con 25 milioni

Il Nottingham piomba su Ibanez: arriva l'offerta. Renato Sanches vicino, Belotti è carico

A sbloccare la situazione in favore della Roma, come noto, sarebbe una cessione pesante come quella di Roger Ibanez. Nelle ultime ore è salito l'interesse del Nottingham Forest, che avrebbe fatto recapitare ai giallorossi un'offerta da circa 25 milioni con Tiago Pinto che ne chiede 30. In giornata l'agente del brasiliano era intervenuto dicendo che il giocatore "alla Roma sta benissimo e vuole rimanere, si sente stimato dall’allenatore e dai compagni. Lui è innamorato della città e della tifoseria, quindi vuole continuare a giocare con la maglia giallorossa". Nel frattempo Belotti sa che dovrà guadagnarsi in ogni caso un posto importante soprattutto con i gol, ma dopo l'amichevole col Farenseil Gallo è sembrato fiducioso e tutt'altro che preoccupato: "Penso a giocare, sono in una grande squadra, sento la fiducia di tutti. Le voci non mi interessano. Arriva un altro attaccante? Non mi dà fastidio, perché so che la stagione è lunga, se ci sarà bisogno di un attaccante la società e il mister staranno valutando. Sono convinto che tutti gli infortuni dello scorso anno siano alle spalle e che sarà una stagione migliore“.