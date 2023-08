Roma, doppia strada: è braccio di ferro su Marcos Leonardo. Renato Sanches in arrivo

Per l'attaccante resta in piedi l’ipotesi “usato sicuro”, da prendere con poca spesa: Arnautovic e Alexis Sanchez sono due nomi

Le trattative che la Roma sta portando avanti per Marcos Leonardo e Renato Sanches si stanno sviluppando in modo molto diverso, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Una cosa, però, le accomuna: il fatto che il fine settimana alle porte possa indirizzare l’esito in un modo o nell’altro.

Per l'attaccante brasiliano la richiesta del Santos non è bassa, ma oltretutto a fare rallentare per adesso la trattativa è anche la questione relativa alla modalità dei pagamenti. La società giallorossa ha da spendere una quindicina di milioni che vorrebbe modulare in una parte fissa (non più di una decina) e una parte variabile, aggiungendo anche una percentuale da riconoscere al Santos su una futura rivendita. Non basta. La Roma vorrebbe cominciare a pagare dal 2024, per via di una strategia non certo sciocca: impiegare una parte di quella somma a disposizione per tesserare un altro attaccante.

Intanto però registriamo la dichiarazione di un dirigente del Santos non qualsiasi, cioè Paulo Roberto Falcao. “Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma che ha parlato con il presidente, io non mi sono messo in gioco, non lo faccio mai. Ho parlato con il presidente e l’offerta della Roma, oltre alle condizioni, era bassa. Per ora non c’è modo di fare l’affare”. Anche per questo l’ipotesi “usato sicuro”, da prendere con poca spesa, resta in piedi.

I nomi monitorati sono diversi, visto che si fa da Arnautovic (ma il Bologna chiede soldi) allo svincolato Alexis Sanchez, che comunque ha un ingaggio non banale. Entrambi hanno 34 anni e assicurerebbero a José Mourinho quella esperienza che il baby brasiliano ovviamente non potrebbe offrire. Tutto questo, sperando sempre nella resurrezione di Belotti. Inutile nascondere che nella hit parade dello Special One al primo posto ci sarebbe Alvaro Morata, ma se non cambiano le condizioni (21-22 milioni chiesti dall’Atletico e 5 milioni con i bonus al giocatore fino al 2027) l’operazione è difficile.

Difficile come quella di Nzola che – come tutti gli altri eccetto Sanchez – la Roma vorrebbe solo in prestito con diritto di riscatto, formula che nessuna società venditrice gradisce poi tanto. Non è un caso, quindi, che l’inserimento del West Ham nella trattativa per il centravanti spezzino non agevola il corteggiamento giallorosso.

E se Marcos Leonardo spinge perché l’affare si faccia, anche Renato Sanches che aspetta solo di preparare la valigia per trasferirsi alla Roma. Infatti, nell’amichevole del Psg contro i coreani dello Jeonbuk Hyundai Motors la mezzala portoghese non è stata neppure convocata. Dopo questa partita la squadra francese riprenderà la via del ritorno a casa e a quel punto il centrocampista portoghese potrà lasciare i parigini e trasferirsi in prestito con diritto di riscatto ai giallorossi.