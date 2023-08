Mercato Roma, anche l’Inter su Sanchez: c’è l’apertura per un ritorno

Il giocatore ha come priorità quella di tornare a Milano e la Roma resta alla finestra. In caso di cessione di Correa i nerazzurri ci pensano

La Roma continua a cercare un attaccante. La trattativa per Marcos Leonardo ha subito una frenata nella giornata di ieri e i giallorossi oggi avranno nuovi contatti col Santos. Intanto nelle ultime ore è stato proposto di nuovo Alexis Sanchez. Il cileno è svincolato e nell'ultima stagione al Marsiglia ha messo a referto 18 gol in tutte le competizioni. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Biasin c'è anche l'Inter sull'ex Arsenal. Il club nerazzurro ha aperto ad un ritorno, ma solo in caso di cessione di Correa. Il giocatore ha come priorità quella di tornare a Milano e la Roma resta alla finestra.