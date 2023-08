Morata: “Grato a Mourinho, ma la Roma al momento non è un’opzione”

"Sono felice di essere qui, ma noi giocatori non possiamo controllare il mercato. Non penso alla Roma, al momento non è un'opzione e non è nella mia testa", lo ha detto Alvaro Morata al network televisivo Tudn. "Sto lavorando e sono molto felice di essere in Messico con la squadra. Ho voglia di migliorare, lo sto facendo in questo pre campionato. Ma noi giocatori non controlliamo il mercato", ha spiegato spagnolo. E quando gli è stato fatto notare l'enorme interesse ricevuto dall'Italia, con Inter e Roma su tutte a essere state vicino al suo acquisto, Morata ha ribadito: "Sono qui a godermi il Messico, a lavorare con la squadra. Mourinho? È un grande allenatore, è stato lui a darmi l'opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio". Alvaro Morata è stato un obiettivo dei giallorossi per oltre un mese, voluto principalmente da José Mourinho per rinforzare l'attacco. Ma i costi troppo alti dell'operazione hanno fatto desistere la Roma che si è ritirata dopo aver ascoltato le pretese dell'Atletico Madrid: 21 milioni per il cartellino. Inoltre, Morata avrebbe dovuto firmare un contratto di 4 anni a cinque milioni di euro. Operazione complessiva di quasi 60 milioni che ha fatto allontanare anche l'Inter.