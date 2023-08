Inzaghi vota Morata: se non arriva Scamacca, lo spagnolo è in cima alle preferenze

Scamacca si prepara a vestire di nerazzurro, ma a sorpresa potrebbe essere quello dell'Atalanta. La Dea ha infatti ingaggiato un duello all'ultimo rilancio con l'Inter e ora è davanti grazie all'offerta più alta al West Ham. Per questo Marotta, che comunque è ancora in corsa per il centravanti dei londinesi trattato anche dalla Roma, sta guardando anche altrove. Se non dovesse arrivare Scamacca, come riporta 'TMW', Simone Inzaghi ha chiara in mente la lista dei preferiti. In cima per il mister c'è Alvaro Morata, che nonostante le sue dichiarazioni resta saldamente in orbita Serie A. Dopo lo spagnolo Beto e Balogun per l'allenatore piacentino. Poi c'è la questione Sanchez, che però potrebbe arrivare solo in caso di partenza di Correa.