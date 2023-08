Roma, oggi la ripresa degli allenamenti: Spinazzola esulta per la partitella vinta

Dopo la giornata di pausa concessa da Mourinho la Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per allenarsi. Il ritiro portoghese è terminato e i giallorossi svolgeranno nella Capitale l'ultima parte della preparazione. Domenica mattina è prevista la partenza per Tolosa dove Dybala e compagni giocheranno la sesta amichevole pre-stagionale. Sorrisi e clima sereno in casa Roma con Spinazzola che ha esultato per la partitella vinta pubblicando sui social lo scatto insieme a Pagano, Bove, Belotti, Celik e Ibanez. Il centrale brasiliano è vicino a salutare la Roma. Nelle ultime ore c'è stato l'interessamento concreto del Nottingham Forest.