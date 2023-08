Roma, Faticanti torna in gruppo: dopo l’assenza in Portogallo si allena a Trigoria

Giacomo Faticanti ha la Roma nel cuore, ma la sua avventura in giallorosso potrebbe terminare prima del previsto. Il giovane centrocampista nonostante l'Europeo Under 19 vinto da protagonista con la Nazionale non rientra nei piani di Mourinho. Il classe 2004 ha infatti saltato il ritiro in Portogallo ed è tornato solo oggi ad allenarsi con la prima squadra. Dopo qualche giorno di vacanza ha risposto presente alla chiamata a Trigoria e questa mattina ha svolto la sessione sotto gli occhi del mister. Difficile che lo Special One cambi idea, ma al momento proposte concrete per il giocatore non sono arrivate. Su di lui si è interessato in particolare il Brugge, che ha presentato un'offerta non congrua e rispedita al mittente. Non è l'unica novità rispetto ad Albufeira: aggregato anche il giovane Alessio, arrivato dal Vicenza.