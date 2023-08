Ufficiale, Villar ceduto al Granada: “Roma, non dimenticarmi”

Dopo 64 presenze, Gonzalo Villar dice addio alla Roma. Il centrocampista spagnolo torna in Liga e in questi minuti i giallorossi hanno ufficializzato la cessione a titolo definitivo al Granada. Un addio sofferto quello del classe '98, che sui social ha condiviso un emozionante post con gli haighlights delle sue giocate: "Vi chiedo solo una cosa… Che nel profondo del vostro cuore non mi dimentichiate del tutto, perché io non vi dimenticherò mai. Grazie Roma!"Villar era arrivato a gennaio 2020 dall'Elche, poi un anno giocato a buoni livelli ma è stato un fuoco di paglia. Il centrocampista è passato in prestito prima al Getafe e poi alla Sampdoria, ma senza successo. A un anno dalla scadenza del contratto, finisce ufficialmente la sua avventura capitolina.