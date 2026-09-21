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Malen, niente nazionale

Gasperini potrà contare sulla coppia Dybala-Malen anche durante la sosta. L'olandese infatti ha rinunciato alla convocazione con la nazionale orange a causa di un problema alla coscia. Nulla di grave, solo un leggero fastidio al ginocchio sinistro rimediata con l'Inter nel secondo tempo. Per evitare rischi, però, meglio fermarsi un po'. Il Ct degli Orange, Xavi, ha parlato in conferenza stampa della situazione del numero 14 giallorosso: "È un peccato perché Donyell è in ottima forma. Secondo me sta bene, non so quanto tempo gli ci vorrà per riprendersi, ma l'infortunio non è grave". Gasp ha potuto trattenere Wesley, Cristante e Malen. Ma saranno comunque tanti (12) i giocatori romanisti in giro per il mondo in questi 20 giorni di pausa per le nazionali. A partire dal blocco argentino che vede partire Castro, Soulé e Balerdi impegnati nelle amichevoli con Bolivia, Burkina Faso e Benin, quest'ultima sarà la festa di addio di Messi al quale sono stati invitati anche Dybala e Molina.

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