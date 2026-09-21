Maxi sosta con tanti assenti, anche se all'ultimo Gasp ha potuto trattenere Wesley, Cristante e Malen. Ma saranno comunque tanti i giocatori romanisti in giro per il mondo in questi 20 giorni di pausa per le nazionali. A partire dal blocco argentino che vede partire Castro, Soulé e Balerdi impegnati nelle amichevoli con Bolivia, Burkina Faso e Benin, quest'ultima sarà la festa di addio di Messi al quale sono stati invitati anche Dybala e Molina. Poi gli azzurri: Mancini e Ghilardi con la nazionale maggiore per affrontare Belgio, Turchia e la Francia di Manu Koné in Nations League a sua volta in campo anche con le altre due avversarie del girone dell'Italia. Lulli e Pisilli, invece, saranno a disposizione dell'Under 21 di Baldini nelle qualificazioni all'Europeo con Armenia e Polonia. Completano il quadro: Koulierakis (Grecia), Ndicka (Costa d'Avorio), Rodrigo Mora (Portogallo under 21) e il terzo portiere De Marzi impegnato con l'Under 19 così come Arena e altri Primavera.