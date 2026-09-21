Roma, il nuovo stadio sarà un gioiello: tutti i dettagli

Prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo stadio della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Di Francesco, nella giornata di oggi la Soprintendenza ha espresso il proprio parere nell’ambito della V.I.A., la Valutazione di Impatto Ambientale, dichiarando di "non rilevare motivi ostativi al rilascio del provvedimento". Un passaggio favorevole dunque per il progetto del club giallorosso che dovrà comunque attenersi ad una serie di osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni sul tema della tutela monumentale, archeologica e paesaggistica.