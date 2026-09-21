Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “La Roma sta bene in quel posto di classifica, rispecchia quello che sta facendo. L’intensità e la fame che la squadra mette nei primi tempi è ineguagliabile in Italia, e se n’è accorta anche l’Inter. In questo momento la Roma ha un’energia per mettere chiunque con le spalle al muro, ma è ovvio che non puoi tenere quei ritmi per 90 minuti. I gol subiti a inizio ripresa sono il nodo da risolvere. I cambi? Penso che Gasperini avrebbe fatto scelte diverse, era pronto a entrare De Roon ma poi s’è fatto male Balerdi"

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “Quel gol preso a inizio secondo tempo ha cambiato l’inerzia di un match che nel primo tempo avevi dominato, e allora c’è rimpianto. Alla fine il pareggio ci sta, però a me non mi passa…Kvernadze? Ho l’impressione che la Roma lo stia cercando. E guarda caso è un esterno sinistro di piede destro. A me sembra un giocatore interessante. Lì ti manca numericamente un giocatore, un giocatore di quel tipo"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Deluso dal risultato finale, contro l’Inter persa un'occasione. Primo tempo ottimo, poi c’è stato un calo. Peccato perché una volta che stai in vantaggio 2-0 non puoi farti recuperare in questo modo. Mora non sapevo nemmeno che stava in panchina, ti è costato l’ira di Dio e l’allenatore non lo fa manco entrare”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è una squadra forte però il fatto che si inizio secondo tempo commette errori gravi fa pensare. Era già capitato altre volte quest’anno. Gasperini deve lavorarci su questo aspetto”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il pareggio contro l’Inter va visto sia come un’occasione persa ma anche la consapevolezza che puoi considerarti all’altezza della squadra più forte d’ Italia, perché la Roma il primo tempo ha fatto una partita quasi perfetta. Gasperini ha in mano una squadra che può lottare per i primi posti fino alla fine”.