Donyell Malen resta a Trigoria e non prenderà parte ai match di Nations League con l'Olanda. Nessun allarme particolare però. L'attaccante ha dovuto rinunciare alla convocazione a causa di una leggera contusione al ginocchio e di un affaticamento muscolare. Il Ct degli Orange, Xavi, ha parlato in conferenza stampa della situazione del numero 14 giallorosso: "È un peccato perché Donyell è in ottima forma. Ha dovuto rinunciare all'ultimo momento, ma il calcio è così. Secondo me Donyell sta bene, non so quanto tempo gli ci vorrà per riprendersi, ma l'infortunio non è grave".