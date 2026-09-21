Le parole dell'argentino: "Il mio mentore? Mio padre. È stato lui a farmi giocare a calcio per la prima volta, insieme ai miei fratelli"

Redazione
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Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"

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Paulo Dybala sarà uno dei volti della nuova modalità di FC27 "The Grounds". L'argentino è il protagonista del nuovo spot del videogioco ed ha risposto ad alcune domande. Queste le sue parole:

Chi è stato il suo primo mentore? "Mio papà, ovviamente. È stato lui a farmi giocare a calcio per la prima volta, insieme ai miei fratelli. Credo quindi che, a livello umano, siano loro la mia fonte di ispirazione".

Ora si sente il mentore della squadra? "Penso che questo debbano dirlo i ragazzi. Io cerco semplicemente di aiutare tutti e spero che i miei compagni siano orgogliosi di me".

Dove ha iniziato a giocare? "Ho iniziato nel mio paese. Con i miei amici giocavamo ovunque".

Dybala AS Roma v FC Internazionale

Com’era fatto il campo? "Le porte erano gli zaini o gli alberi".

Chi era il suo idolo? "Ronaldinho. Mi piaceva molto anche Riquelme, soprattutto la sua esultanza".

Un compagno in un 2 contro 2? "Matias Soulé"..

Chi mette la musica nello spogliatoio ? "Soulé. Ogni tanto mette musica strana, ma soprattutto reggaeton".

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