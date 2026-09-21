Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"

Paulo Dybala sarà uno dei volti della nuova modalità di FC27 "The Grounds". L'argentino è il protagonista del nuovo spot del videogioco ed ha risposto ad alcune domande. Queste le sue parole:

Chi è stato il suo primo mentore? "Mio papà, ovviamente. È stato lui a farmi giocare a calcio per la prima volta, insieme ai miei fratelli. Credo quindi che, a livello umano, siano loro la mia fonte di ispirazione".

Ora si sente il mentore della squadra? "Penso che questo debbano dirlo i ragazzi. Io cerco semplicemente di aiutare tutti e spero che i miei compagni siano orgogliosi di me".

Dove ha iniziato a giocare? "Ho iniziato nel mio paese. Con i miei amici giocavamo ovunque".

Com’era fatto il campo? "Le porte erano gli zaini o gli alberi".

Chi era il suo idolo? "Ronaldinho. Mi piaceva molto anche Riquelme, soprattutto la sua esultanza".

Un compagno in un 2 contro 2? "Matias Soulé"..

Chi mette la musica nello spogliatoio ? "Soulé. Ogni tanto mette musica strana, ma soprattutto reggaeton".