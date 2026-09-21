Gasperini potrà contare sulla coppia Dybala-Malen anche durante la sosta. L'olandese infatti ha rinunciato alla convocazione con la nazionale orange a causa di un problema alla coscia. Nulla di grave, solo un risentimento muscolare causato dall'intenso periodo di partite che l'ha visto sempre in campo. Per evitare rischi, però, meglio fermarsi un po' nonostante il trittico importante che vedrà l'Olanda di Xavi impegnata con Germania, Serbia e Grecia in Nations League. Oggi Malen non sarà in gruppo e proseguirà con un percorso di recupero personalizzato che sarà aggiornato di giorno in giorno. La sua presenza, alla ripresa col Como, non è comunque in dubbio come non lo sono quelle di Cristante (lombalgia) e Wesley (risentimento muscolare).