Donyell Malen è stato assoluto protagonista del 7-0 rifilato dall'Olanda alla Grecia ieri sera in Nations League. Dopo la 'doppietta di assist' nel primo tempo, nella ripresa l'attaccante della Roma ha segnato il gol del definitivo 7-0. Una vera e propria furia, con votazione da 10 in pagella, che gli ha consentito di guadagnarsi anche i complimenti del CT Xavi. Su Instagram, invece, il bomber giallorosso ha commentato così la serata di ieri: "È sempre una benedizione rappresentare il mio paese. Tutta la gloria a Dio". L'Olanda e Malen torneranno in campo lunedì 16 novembre, contro la Germania, prima che Bobby possa fare ritorno nella Capitale e mettere nel mirino il Parma.

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