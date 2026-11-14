Pier Luigi Gollini è ancora ai box. Il dolore alla schiena accusato a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Manchester United non è svanito e il portiere non è ancora rientrato in gruppo. Anche ieri allenamento personalizzato e questa mattina - nonostante il giorno di riposo - era in palestra a Trigoria per allenarsi. Ha voglia di tornare subito a disposizione. Martedì è fissata la ripresa degli allenamenti. Gasp nel frattempo ha recuperato Svilar, Dybala e Mancini. Out Renche che tornerà per la trasferta con il Paris Saint Germain del 25 novembre.