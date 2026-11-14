Amichevole internazionale per il Brasile. La nazionale verdeoro affronta a Singapore il Giappone (calcio d'inizio alle 11.30, ora italiana). Dal primo minuto c'è Wesley che dopo aver saltato gli impegni di settembre per infortunio è tornato subito titolare. Non a sinistra come nella Roma (da quella parte c'è Carlos Augusto) ma da terzino destro, il suo ruolo naturale. Ancelotti non rinuncia mai a lui. Wesley, infatti, è l'unico calciatore sempre convocato da quando Carletto è alla guida della nazionale brasiliana. Solamente uno stop muscolare gli ha impedito di essere protagonista assoluto nell'ultimo Mondiale.