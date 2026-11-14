Se prima c'era qualche dubbio, ora Malen li ha spazzati tutti. Il colpevole del suo rendimento altalenante in nazionale era Koeman. Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco e Bobby ha deluso al Mondiale. Ora con Xavi è iniziato un nuovo corso e lui fa quello che sa fare meglio: giocare come punta centrale e segnare. Ieri nel 7-0 contro la Grecia ha messo a referto un gol e due assist. Per Sofascore una prestazione da 10 in pagella (anche 4 dribbling riusciti). Numeri da alieno per Malen che da otto partite di fila ha almeno una partecipazione attiva a un gol: sette reti e 5 passaggi vincenti. L'olandese - ora - è anche diventato utile come assist man e Gasperini sorride.