Ieri è stato protagonista assoluto della goleada in Nations League
Roma, c'è anche Leo Gassmann a Manchester: "Malen decisivo. Nessun pronostico ma sono positivo"
Se prima c'era qualche dubbio, ora Malen li ha spazzati tutti. Il colpevole del suo rendimento altalenante in nazionale era Koeman. Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco e Bobby ha deluso al Mondiale. Ora con Xavi è iniziato un nuovo corso e lui fa quello che sa fare meglio: giocare come punta centrale e segnare. Ieri nel 7-0 contro la Grecia ha messo a referto un gol e due assist. Per Sofascore una prestazione da 10 in pagella (anche 4 dribbling riusciti). Numeri da alieno per Malen che da otto partite di fila ha almeno una partecipazione attiva a un gol: sette reti e 5 passaggi vincenti. L'olandese - ora - è anche diventato utile come assist man e Gasperini sorride.
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