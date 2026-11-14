Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Tele Radio Stereo 92,7/Te la do io Tokyo): “Kevin ha il gradimento di Gasperini ed è nella lista da sempre, ma il Fulham lo ha pagato 40 milioni di euro. L’unico nome attuale è Endrick. Piace a molti, ma non interessa all’Inter. Servono due titolare perché Gasperini ruota tutti gli attaccanti. Dybala titolare a Parma? Fa ancora fatica ad allenarsi quindi non credo. Più probabile Cristante trequartista o Mora”.