L'Olanda schianta la Grecia 7-0. Protagonista della sfida anche Donyell Malen che ha messo a referto un gol e due assist. Soddisfatto Xavi che ha commentato così la prova dei suoi giocatori: "Sono contento per lui e per tutta la squadra. Se lo meritano". L'ex allenatore del Barcellona ha poi detto: "Ma non posso dire di essere sorpreso. Perché già durante gli allenamenti avevo visto quanto stessero giocando bene i miei giocatori, come ho detto in conferenza stampa. Si capivano alla perfezione. Soprattutto nel primo tempo: quello è il modo giusto di giocare". Lunedì alle 20.45 la sfida contro la Germania, poi tornerà nella Capitale e sarà a disposizione di Gasperini.