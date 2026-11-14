Il 25 novembre la Roma giocherà conto il Paris Saint Germain. Un match di prestigio e i 1500 biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati nel giro di poche ore. A preoccupare la polizia sono i possibili scontri tra gli ultras. Secondo quanto riportato da RMC Sports le forze dell'ordine e la Divisione nazionale di lotta contro il teppismo (DNLH) hanno classificato la partita "ad altissimo rischio". I precedenti con i tifosi italiani spaventano poiché nel 2023 un tifoso parigino fu accoltellato da un sostenitore del Milan. Scontri anche prima della finale di Champions League contro l'Inter nel 2025. A preoccupare anche l'amicizia tra i tifosi del PSG e quelli del Napoli. Anche per questo la capacità del settore ospiti è stata ridotta.