Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista a The Athletic. Il tecnico ha ricordato anche la sua esperienza nella Capitale. Queste le sue parole: "Ho allenato in grandi club dove i tifosi hanno creato atmosfere incredibili: Roma, Marsiglia, Lione, Napoli. Questo porta pressione e può essere complicato, ma è anche meraviglioso quando vinci. Sono mediterraneo dalle mie origini e ho il sangue caldo. Anche a Napoli - ero lì solo quattro mesi prima di essere licenziato dal presidente, non per i risultati ma perché volevo prendere le decisioni che un allenatore dovrebbe prendere - mi è piaciuto".