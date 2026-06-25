Il futuro di Soulé è a un bivio. L’argentino è l’indiziato numero uno per colmare il nodo plusvalenze. Una cessione dolorosa, ma necessaria per riequilibrare i conti della Roma. L’esterno, al momento, è in vacanza a Mar del Plata. Non vuole sentire parlare di mercato. Ieri ha lanciato un indizio social importante sul suo pensiero. La Roma, però, va avanti con la sua strategia. Cercare l’offerta giusta per lasciarlo partire. Alcune settimane fa era forte l’interesse del Borussia Dortmund. Ora la pista è in calo. In rialzo invece quella dello Stoccarda, ma come riporta Alfredo Pedullà si tratta di piste fredde. Chi invece si sta muovendo con più decisione è l’Arabia. Ci sono stati contatti con alcuni club, tra cui Al Hilal e Al Ahli. Sono ore importanti per il futuro di Soulé. Intanto lui si rilassa in Argentina. Ma al rientro, il suo passaggio a Roma potrebbe essere solo di transito.