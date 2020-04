La Serie A studia la ripartenza e Friedkin osserva: il magnate vuole la Roma ma aspetta

Pareri discordanti, attacchi al veleno. C’è chi dice basta, ma la Serie A studia già il rientro in campo. Stilate una serie di date utili, il 20 maggio la più accreditata per il nuovo via. Un’evoluzione che segue con attenzione anche Dan Friedkin. Il magnate texano ha messo in stand-by la trattativa per acquistare il club, pronto a riprendere quando tutto nel calcio sarà più chiaro. L’uomo Toyota ha provato comunque a rilevare la società, facendo un’offerta a Pallotta per il 51% delle quote azionarie. Secco “no” del bostoniano, anche lui in attesa di capirci meglio su come cambieranno i valori in campo.

RIPARTIRE SÌ O NO – Il futuro del calcio si gioca su più tavoli. Molti presidenti sono contrari alla ripartenza. Tra questi Cellino: “Non schiero il Brescia, le perdiamo tutte 3-0”. Come lui anche Ferrero. Ma il Ministro dello Sport Spadafora ammette: “Vogliamo ripartire a maggio, ma tutti devono avere le risorse necessarie”. Anche l’Uefa è decisa a concludere le competizioni europee. Nel frattempo si discute il taglio degli stipendi dei calciatori per aiutare i club in difficoltà, ma ancora non si è trovato un accordo. La Lega spera di convincere Serie A e Serie B a istituire un fondo per salvare la Serie C. L’ex Roma e Inter Stramaccioni: “Basta parlare di calcio, muoiono 800 persone al giorno”.

VICINO ALLA GENTE – La Roma per il momento aspetta indicazioni. I giocatori si allenano a casa, seguono gli allenamenti assegnati dal fitness coach Nuno Romano e aspettano, come raccontato da Cetin che ha aggiunto: “Per noi calciatori nessun tampone”. Il club rimane vicino alla sua comunità consegnando pacchi con beni di prima necessità ai bisognosi. “Un pensiero affettuoso per ricambiare l’amore che ci hai sempre dato” il messaggio fatto recapitare da Pallotta a ognuno di loro.

ALTRE – Abel Balbo sogna un ritorno alla Roma: “Sarebbe bellissimo, la squadra manca un po’ di carattere”. Vincenzo Montella fa i complimenti a Fonseca: “Mi ha sorpreso. Contro di lui io e la mia Fiorentina non siamo mai stati in partita”. Alisson sull’addio di Totti: “Quante emozioni quel giorno”. E i tifosi scherzano: “Torna, in cambio gli diamo Olsen”.

