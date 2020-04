Roma, Montella esalta Fonseca: “Mi ha sorpreso, quando l’ho affrontato non siamo stati mai in gara”

Vincenzo Montella, grande ex della Roma ed ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport per parlare anche dello spezzone di stagione disputato in Serie A. Questa la sua riflessione su Fonseca e sulla squadra giallorossa: “Devo dire la verità, è stato uno degli allenatori che mi ha sorpreso di più positivamente. Ha saputo modificarsi in base all’avversario. Quando l’abbiamo affrontata con la Fiorentina, la Roma era nel suo momento migliore e noi non siamo stati molto in gara. Mi ha sorpreso però negativamente però l’ultimo periodo in cui c’è stata la flessione di risultati. E’ una squadra che mi piace molto, come Fonseca”.