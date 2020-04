Balbo: “Sarebbe bellissimo tornare nella Roma. La squadra manca un po’ di carattere”

Un tuffo nel passato con un barlume di ottimismo per il futuro. Questo quanto ha fatto trapelare Abel Balbo nelle sue dichiarazioni rilasciate sulla Roma a Sky Sport. Queste le parole dell’ex attaccante giallorosso: “Mi piacerebbe un giorno tornare a lavorare per la Roma. Non ho mai avuto la possibilità di farlo, non credo di averla ma sarebbe per me qualcosa di molto bello. Fonseca è un ottimo allenatore e si è adeguato bene al campionato italiano e non era una cosa semplice visto che non aveva mai neanche giocato in Italia. E’ lui il tecnico giusto per il progetto della società. La Roma è un’ottima squadra, ma forse manca un po’ di carattere e di personalità“.