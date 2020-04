Alisson e l’addio di Totti: “Quante emozioni quel giorno”. I tifosi in coro: “Torna a casa” – FOTO

Una delle date più importanti nei cuori di romanisti, il 28 maggio 2017. La giornata dall’addio di Totti al calcio e della rocambolesca qualificazione in Champions della Roma con il gol nel finale dell’ex Diego Perotti. Una partita ricordata dal profilo Twitter della Roma, che ha ricondiviso quella rete del monito, e anche da Alisson. L’ex giallorosso ha infatti commentato cosi sui social “Quante emozioni in quel giorno“, ricevendo tantissimi apprezzamenti e anche qualche commento tra l’ironico e il nostalgico. “Adesso che hai vinto la Champions puoi anche tornare a Roma. Vi diamo Olsen come scambio“, ha ipotizzato arditamente un tifoso romanista, mentre qualcun’altro ha semplicemente apprezzato le parole del brasiliano: “Sei il portiere più forte del mondo e ancora sei legato a questi colori. Il portiere più grande della nostra storia. Torneremo ancora a gridare ‘Forza Roma’ insieme“.