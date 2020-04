Roma Cares, tifosi volontari consegnano pacchi con i viveri ai bisognosi. Il club: “Vi siamo grati” – FOTO

La solidarietà che si è messa in moto da un mese a questa parte è una macchina inarrestabile. Le raccolte fondi continuano ad aumentare giorno dopo giorno. Anche la Roma sta facendo la sua parte e dopo aver raccolto oltre 500.000 euro per l’ospedale Spallanzani, ha consegnato dei pacchi con beni di prima necessità agli abbonati overt 75. Alcuni tifosi hanno dato una mano in questa iniziativa, consegnando altri 200 pacchi per i bisognosi. Un’opera per la quale il club ha voluto ringraziare pubblicamente: “L’AS Roma è davvero grata ai tifosi che spontaneamente si sono organizzati per supportare la consegna di altri 200 pacchi di Roma Cares in tutta la città ai più bisognosi. Grazie!”. In ogni pacco un messaggio firmato dal presidente Pallotta: “Un pensiero affettuoso per ricambiare un poco dell’amore che ci hai sempre donato”.