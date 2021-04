La Roma si schiera contro la Superlega, Pedro salta il Manchester. Rinnovo in arrivo per Mancini

La Roma si schiera contro la Superlega. L’ha fatto sapere con un comunicato ufficiale nel pomeriggio: “Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una “super league” divisiva. L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’ECA e l’UEFA per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato”. Il pensiero della società va di pari passo con quello dei tifosi, che hanno esposto fuori l’Olimpico alcuni striscioni contro il nuovo format creato qualche giorno fa: “Boicotta la Superlega“, scrivono i supporters di Roma e Lazio.

Caos Superlega, in sei pensano di uscire

Intanto la Superlega rischia seriamente di venire stroncata sul nascere dagli stessi club che gli hanno dato la vita. Manchester City e Chelsea, infatti, guidano i club che stanno preparando i documenti per richiedere il ritiro dalla competizione. Insieme a loro Atletico Madrid e Barcellona, a cui potrebbero aggiungersi Arsenal e United. La Superlega ha fatto discutere moltissimo in Europa. Oggi a tal proposito a Montreux c’è stato il Congresso UEFA. Ha parlato Gianni Infantino, numero uno della FIFA: “Come FIFA, possiamo soltanto disapprovare la Superlega: è un negozio chiuso, una fuga dalle attuali istituzioni, dalle leghe e dalle associazioni. È fuori dal sistema. Se alcuni scelgono di andare per la loro strada, devono accettarne le conseguenze. Concretamente, questo vuol dire che o sei dentro o sei fuori”.

“La Superlega non è per i ricchi, ma salverà il calcio. Se le cose continuassero così, il calcio sparirebbe e nel 2024 sarebbe già morto. Questa è l’unica via per salvare tutti: grandi, medie e piccole società“. Parola di Florentino Perez, il presidente della nuova Superlega. James Pallotta su Twitter ha voluto rispondere al patron del Real Madrid: “Ti sei fermato un minuto ad ascoltare cosa pensano i tifosi? Nessuno di loro ti chiede di ‘salvare’ il calcio. Una Super League in formato non competitivo, con i 15 club più ricchi che hanno tutti i soldi garantiti ogni anno, non salverà il campo, ma lo ucciderà“.

Pedro out 10 giorni, Mancini verso il rinnovo

Da Trigoria non arrivano notizie positive, né per la partita di domani contro l’Atalanta né per quella con il Manchester. Smalling, Spinazzola e Pedro si sono allenati ancora individualmente insieme ad El Shaarawy e Kumbulla. Per quanto riguarda i primi due difensori, salteranno probabilmente la partita contro l’Atalanta. Tempi più lunghi invece per l’ex Barcellona e Chelsea, che sarà out per circa 10 giorni. Pedro ha riportato una lesione muscolare di primo grado al flessore destro. Salterà dunque i prossimi match della Roma, tra cui l’andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United. Un difensore che ci sarà contro l’Atalanta è Mancini, che rinnoverà nelle prossime settimane. Dopo aver blindato Cristante fino al 2024 e Ibanez fino al 2025, Gazzetta.it fa sapere che anche il numero 23 è pronto per la firma. Non solo, i tre potrebbero presto riabbracciare un ex compagno di squadra: Gollini è uno dei nomi nella lista di Tiago Pinto. Il suo agente è lo stesso di Cristante e Mancini e un mese fa era a Trigoria a parlare con il General Manager. Per il portiere l’Atalanta chiede almeno 20 milioni più bonus, una cifra importante che in caso di piazzamento europeo per la Roma sarebbe più facile investire.