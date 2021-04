Trigoria, lavoro in vista dell’Atalanta: ancora individuale per Smalling, Spinazzola e Pedro

Secondo giorno di lavoro consecutivo per la Roma, che giovedì alle 18.30 è attesa dalla sfida casalinga contro l’Atalanta. Gli uomini di Paulo Fonseca, ieri divisi in gruppi tra chi ha giocato col Torino e chi invece è rimasto a guardare, si sono ritrovati al centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare la partita con i nerazzurri.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a maggio

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, out con l’Atalanta

Marash Kumbulla: distorsione al ginocchio destro e lesione al menisco, rientro a maggio

Stephan El Shaarawy: lesione al flessore destro, out 2-3 settimane

Leonardo Spinazzola: infortunio al flessore sinistro, possibile rientro con l’Atalanta

Pedro: risentimento muscolare alla coscia, rientro da definire

CRONACA ALLENAMENTO

Continua il lavoro della Roma in vista della partita con l’Atalanta, anche se gli assenti non saranno pochi. Smalling, Spinazzola, Kumbulla, Pedro ed El Shaarawy oggi hanno lavorato individualmente.

PROBABILE FORMAZIONE

Tanti cambi per Fonseca in occasione della sfida con l’Atalanta. Il peso dell’avversario e la necessità di mettere minuti importanti nelle gambe di alcuni protagonisti convincerà il tecnico portoghese a schierare una formazione con tanti titolari. Dentro Pau Lopez in porta, in difesa rientra Mancini al fianco di Cristante e Ibanez. Torna titolare sulla corsia di destra Karsdorp, a sinistra Bruno Peres, in ballottaggio con Calafiori. Coppia di mediani Villar-Veretout. Stravolto ancora l’attacco: alle spalle di Dzeko ci sono Pellegrini e Mkhitaryan.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.