Roma, ancora occhi in casa Atalanta: in porta tutto su Gollini

Giovedì si gioca Roma-Atalanta. Dopo la sconfitta di Torino, i giallorossi non vogliono fare una brutta figura nel big match di giovedì pomeriggio. E’ una partita degli ex, sia da una parte che dall’altra. Ma, come scrive Gazzetta.it, si ritroveranno anche vecchi amici: Gollini è legatissimo a Cristante, ma è anche molto amico di Mancini e di Spinazzola, anche se il terzino giovedì non ci sarà. Da Bergamo è arrivato anche Ibanez, che invece sarà chiamato in causa domani. Da avversari a possibili compagni: i giallorossi potrebbero riabbracciare Gollini: il portiere nerazzurro è uno dei nomi nella lista di Tiago Pinto. Il suo agente è lo stesso di Cristante e Mancini e un mese fa era a Trigoria a parlare con il General Manager. Per il portiere l’Atalanta chiede almeno 20 milioni più bonus, una cifra importante che in caso di piazzamento europeo per la Roma sarebbe più facile investire. Chissà se questa volta sarà quella buona perché in varie occasioni, in passato, Gollini è stato vicino alla Roma. Da ragazzino si parlava di lui per il settore giovanile, e anche in anni più recenti, quando il direttore sportivo era Sabatini, piaceva e molto a Trigoria.