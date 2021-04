Superlega, è caos: Manchester City, Chelsea, Atletico Madrid e Barcellona si chiamano fuori

Il Chelsea ci ripensa, ma non è il solo. È quanto si vociferava nelle ultime ore, con diverse notizie provenienti dall’Inghilterra, ma che ora sembra seriamente possibile. Secondo la ‘BBC’, i Blues stanno preparando i documenti di richiesta di ritiro dalla Super League. Insieme ai londinesi, anche il Manchester City che invece sarebbe già con un piede fuori dalla competizione, come già fatto sapere agli organizzatori. Insieme ai Citizens e al Chelsea, anche Atletico Madrid e Barcellona sembra abbiano mosso i loro passi per uscire dalla Superlega. Il presidente blaugrana Laporta ha parlato, dicendo che il club “non entrerà nella competizione fino a quando non lo voteranno i soci”. A questi potrebbero presto aggiungersi anche Arsenal e United. Nel frattempo in questi minuti, migliaia di tifosi Blues, in occasione della sfida col Burnley (in Premier stadi riaperti), stanno protestando ferocemente fuori da Stamford Bridge con striscioni e cartelloni.