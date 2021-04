Pallotta contro Florentino Perez: “Nessun tifoso ti chiede di salvare il calcio” – FOTO

E’ un James Pallotta scatenato, quello che via Twitter si scaglia contro Florentino Perez, numero uno del Real Madrid e della neonata Superlega. L’ex presidente della Roma ha commentato le recenti dichiarazioni dell’imprenditore spagnolo: “Ti sei fermato un minuto ad ascoltare cosa pensano i tifosi? Nessuno di loro ti chiede di ‘salvare’ il calcio. Una Super League in formato non competitivo, con i 15 club più ricchi che hanno tutti i soldi garantiti ogni anno, non salverà il campo, ma lo ucciderà“.

Tra le altre cose, Florentino Perez aveva detto: “La Superlega non è per i ricchi, ma salverà il calcio. Se le cose continuassero così, il calcio sparirebbe e nel 2024 sarebbe già morto. Questa è l’unica via per salvare tutti: grandi, medie e piccole società“.