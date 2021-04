Roma, striscioni all’Olimpico contro la Superlega: “Boicottiamola” – FOTO

I tifosi della Roma non stanno a guardare e protestano dopo la notizia della creazione della Superlega. Insieme ai supporters della Lazio hanno appeso degli striscioni fuori all’Olimpico: “Non ci pieghiamo ai vostri interessi. Boicotta la Superlega“, recita uno. “Spegni la tv, accendi il cervello”, il testo di un altro. Da quando è stata data la notizia della fondazione della Superlega in molti hanno avuto qualcosa da ridire, tra allenatori, calciatori e persino presidenti dei club non partecipanti. Tra le squadre fondatrici non c’è la Roma.