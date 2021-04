Roma, rinnovo in vista per Mancini: firma nelle prossime settimane

Mancini rinnoverà nelle prossime settimane. Dopo aver blindato Cristante fino al 2024 e Ibanez fino al 2025, Gazzetta.it fa sapere che anche il difensore ex Atalanta è pronto per la firma. Tutti e tre da Bergamo hanno portato a Roma serietà, professionalità e metodo di lavoro. Tre caratteristiche che sono piaciute molto alla società. Il numero 23, vista l’assenza di Smalling per gran parte della stagione, è stato il pilastro della difesa e ora più che mai è il momento di blindarlo. Tra le altre cose in questa stagione ha già segnato 5 reti e fornito 2 assist. Non male per uno del suo ruolo, che però ha sempre dimostrato di saperci fare nell’area avversaria.