Roma, lesione muscolare per Pedro: out 10 giorni, salta Manchester

Pedro out circa 10 giorni per una lesione muscolare. È questo il responso relativo alle condizioni del trequartista spagnolo che si è infortunato durante il match contro il Torino di domenica, uscendo all’intervallo. Il classe ’87 ha riportato una lesione muscolare di primo grado al flessore destro. Salterà dunque i prossimi match della Roma, tra cui l’andata il Manchester United. In questi due giorni Pedro si è allenato a parte, gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare che lo terrà fuori una decina di giorni. L’ex Chelsea non sarà a disposizione di Fonseca giovedì contro l’Atalanta, domenica 25 a Cagliari e giovedì 29 nell’andata della semifinale di Europa League a Old Trafford contro il Manchester United. In un momento in cui manca anche El Shaarawy (che però può recuperare per i Red Devils), sulla trequarti restano solo Mkhitaryan, Pellegrini e Carles Perez. Pedro potrebbe tornare quindi per la sfida di Marassi con la Samp di domenica 2 maggio o al più tardi in Roma-Manchester United del 6 maggio.