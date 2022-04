Inzaghi: “Con la Roma sarà una finale”. Out Cristante per la sfida di San Siro

Inter-Roma, continua la polemica su Sozza. Ufficiale, in semifinale di Conference League ci sarà il Var e possibile il recupero di Jamie Vardy in vista della gara di giovedì contro il Leicester

La Roma è partita in direzione Milano dove domani alle 18 affronterà l'Inter a San Siro in una partita che si preannuncia già ricca di emozioni. Mourinho però perde un tassello fondamentale per la sua squadra ovvero Bryan Cristante per un problema non grave alla zona lombare. A differenza di Mourinho, questo pomeriggio Simone Inzaghiha svolto la conferenza stampa pre-partita: "Affrontiamo una delle squadre più forti della Serie A, allenata da un grande allenatore che tutti conosciamo per il suo cammino in Italia e in Europa. Sono in un ottimo momento, in campionato non perdono da gennaio contro la Juventus e perciò servirà grandissima attenzione. Per noi sarà una gara molto importante, una finale". Non sarà una partita come le altre per la Roma e specialmente per Mourinho. L'Inter dopo un momento di appannamento di è rialzata dopo il successo contro la Juventus: l'ultima sconfitta risale al 20 febbraio, giorno del ko in casa contro il Sassuolo. Poi sono arrivate le vittorie contro Salernitana, Juve, Verona e Spezia e i pareggi contro Torino e Fiorentina. Bene anche la Roma che dalla vittoria nel derby contro la Lazio per 3-0 si è rilanciata in campionato. Continuano però le discussioni per la designazione arbitrale di domani pomeriggio. Mentre lo Special One rimane in silenzio sulla questione Sozza, l'AIA fa chiarezza dopo le polemiche: “La fiducia è massima, sia nel designatore che nel ragazzo”. Rocchi sta puntando forte sul giovane arbitro (diventerà internazionale in un paio di stagioni) e lo ritiene la scelta migliore per il big match di domani per lo stato di forma che per le capacità del ragazzo, al di là dei chilometri che lo separano da una città o l’altra.