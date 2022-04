L’Inter fa gruppo in vista della Roma: cena di squadra organizzata da Handanovic

L'Inter fa gruppo in vista del match contro la Roma grazie a capitan Handanovic

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'Inter negli ultimi giorni ha cercato di aumentare l'intesa di gruppo in vista del match contro la Roma e per agguantare in modo decisivo il secondo scudetto consecutivo. Come? Con un paio di cene di squadra lontane dai riflettori organizzate dal capitano Samir Handanovic. Domani alle 18, infatti, i nerazzurri incontreranno la Roma a San Siro in una sfida che per Simone Inzaghi ha sapore di derby (visto il suo passato alla Lazio) ma che è anche decisiva per la corsa al tricolore.