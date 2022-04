Roma, con Mou i big match non sono più un tabù: già 11 i punti conquistati

Lo Special One è riuscito ad invertire una tendenza negativa che proseguiva ormai da due anni. In poco meno di una stagione ha già fatto meglio dell'ultimo Fonseca

Mourinho ha portato tante novità all'interno di Trigoria. Una delle più positive però, è la ritrovata vena di risultati contro le big. Dopo un avvio di stagione che faceva presagire ad un altro anno nell'anonimato con solamente un punto conquistato in una grande sfida (0-0 in casa contro il Napoli), lo Special One è riuscito ad invertire questo trend che durava ormai dalla stagione 19/20. La prima vittoria è arrivata a Bergamo con un sonoro 4-1, in una giornata che, dopo le successive sconfitte contro il Milan e contro la Juventus in rimonta, sembrava solamente un'oasi in un deserto di mediocrità. L'altra svolta è stata proprio quella sconfitta casalinga contro i bianconeri. La Roma, in vantaggio per 3-1 e ormai certa dei tre punti, è caduta davanti ad un Olimpico impietrito. Da quel momento in poi, sono arrivati tre risultati utili consecutivi contro Atalanta, Lazio e Napoli. I punti ottenuti fin qui da Mourinho contro le big sono 11 su 33 a disposizione, uno in meno di quelli conquistati nella stagione 18/19 con Di Francesco prima e Ranieri poi, due in meno del primo anno di Fonseca, ma già 4 in più rispetto allo scorso anno, quando il "Normal One" portoghese, era riuscito a vincere solo il derby di ritorno del 15 maggio grazie alle reti di Mkhitaryan e Pedro. In due anni sulla panchina giallorossa, Fonseca ha ottenuto appena 20 punti (13 il primo anno e 7 il secondo) sui 72 a disposizione per una media di 0.27 punti a partita contro una big.