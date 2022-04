Roma, giallorossi in partenza per Milano: out Cristante per un problema lombare

Giallorossi partiti con direzione San Siro. Mourinho perde una pedina fondamentale del centrocampo

La Roma è partita in direzione Milano dove domani alle 18 affronterà l'Inter di Simone Inzaghi in una partita che si preannuncia già ricca di emozioni. Mourinho però perde un tassello fondamentale per la sua squadra ovvero Bryan Cristante per un problema non grave alla zona lombare. Il centrocampista giallorosso nell'ultimo periodo ha alzato il livello delle prestazioni e la sua è una grossa perdita per lo Special One in vista della difficile trasferta di San Siro. Con la squadra invece c'è Leonardo Spinazzola, ormai da qualche settimana regolarmente in gruppo, mentre oltre a Cristante, non sono partiti gli squalificati Zaniolo e Fuzato.