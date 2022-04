L’AIA sulla designazione di Sozza per Inter-Roma: “Fiducia massima nel ragazzo”

L'AIA fa chiarezza dopo le polemiche di ieri sulla designazione di Simone Sozza per Inter-Roma di sabato

Rocchi sta puntando forte sul giovane arbitro (diventerà internazionale in un paio di stagioni) e lo ritiene la scelta migliore per la sfida di domani per lo stato di forma che per le capacità del ragazzo, al di là dei chilometri che lo separano da una città o l’altra. Un ostacolo, quest’ultimo, che Rocchi vorrebbe eliminare. La scelta di Sozza è forse un primo deciso segnale in questa nuova direzione e c'è da chiedersi perché non è successo a ruoli invertiti scegliendo cioè il laziale Mariani. Quest'ultimo è della sezione di Aprilia ma in realtà abita a Roma. D’accordo. Ma allora conta la sezione di appartenenza o la città di nascita? All’Aia la risposta.