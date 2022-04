Mourinho resta in silenzio dopo la polemica di Sozza

José Mourinho ieri ha deciso di non tenere la consueta conferenza stampa prima del match con l'Inter dopo le polemiche che si sono create dopo la designazione di Sozza per la partita di domani

Anche Mourinho è rimasto senza parole. Niente conferenza stampa o intervista pre partita prima dell'Inter. Lo Special One sceglie il silenzio come alla vigilia della gara d'andata e di quella disputata a febbraio in Coppa Italia. Adesso però alla base della decisione non sembrano esserci motivi sentimentali, ma la voglia di non alimentare ulteriori polemiche arbitrali dopo la designazione di Sozza per il match di domani, come riporta Il Tempo. Nel post partita di Napoli alcuni membri dello staff hanno protestato per la direzione di gara nel corridoio degli spogliatoi. Lamentele provocate dall'arbitraggio di Di Bello e dal Var di Paolo.